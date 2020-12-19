Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Çarşamba Sayısal Loto sonuçlarına nereden bakılır? Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı!

Sayısal Loto için araştırmalar devam ediyor. 19 Aralık Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 19 Aralık 2020 Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası! 19 Aralık Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Sayısa Loto kuralları neler? Sayısal Loto ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Milli Piyango Online 19 Aralık tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sayısal Lotoçekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Sayısal Loto'nda büyük ikramiye ne kadar? İşte, 19 Aralık 2020 Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası!

19 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SAYISAL LOTO CANLI TAKİP İÇİ TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.