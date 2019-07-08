Sayısal Loto sonuçları 6 Temmuz 2019: Sayısal Loto'dan iki kişiye üçer milyon lira!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun 1233. çekilişi yapıldı. Cumartesi akşamına kadar üç kez devir eden Sayısal Loto'da ikramiye miktarı ile birlikte oynayanların da heyecanı yükselmişti.Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere iki kere düzenlenen Sayısal Loto, iki talihliyi milyoner yaptı. İşte 6 Temmuz Sayısal Loto sonuçları...

6 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1233. hafta Sayısal Loto kazandıran numaraları: 4 - 7 - 14 - 23 - 27 - 42

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 3 milyon 121 bin 408 lira 70'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in İslahiye ve İzmir'in Buca ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 200 kişi, 4 bin 152 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 982 kişi, 69 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 149 bin 879 kişi, 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 9 milyon 356 bin 413 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 720 bin 734 lira 94 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 960 bin 987 lira 66 kuruş kamuya aktarılacak.

sayısal loto çekilişi sonuçları 6 temmuz 2019

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEMESİ NEREDEN ALINIYOR?



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..