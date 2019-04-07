Sayısal Loto Sonuçları 6 Nisan 2019: Sayısal Loto'da İkramiye 7 Milyon Lira Oldu!

6 Nisan Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 1207. Sayısal Loto çekilişi, 6 Nisan Cumartesi akşamı, canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı. Sayısal Loto böylece 5. kez devretmiş oldu. Gelecek Çarşamba günü yapılacak Sayısal Loto çekilişine devreden miktar ise 6.924.730,23 TL. Sayısal Loto sonuçları ve çekilişin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 6 NİSAN

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1207'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 4, 12, 17, 42, 43 ve 45 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1207'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 924 bin 730 lira 23 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 113 kişi 6 bin 482 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 25 kişi 78 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 138 bin 718 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

ÖNCEKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

1206. Sayısal Loto kazandıran numaraları: 1 - 3 - 13 - 34 - 35 - 48

Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre, 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 185 bin 519 lira devretti.

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 88 kişi 5 bin 70 lira, 4 bilen 4 bin 468 kişi 75 lira ve 3 bilen 85 bin 394 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 728 bin 285 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 106 bin 379 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 619 bin 457 lira kamuya aktarılacak.