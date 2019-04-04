Sayısal Loto sonuçları 3 Nisan: Sayısal Loto'da 4. kez altı bilen, ikramiye artmaya devam ediyor!

3 Nisan Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 1206. kez düzenlenen Sayısal Loto çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. Son çekilişte 4 milyon lira devir eden Sayısal Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Büyük ikramiyenin hayalini kuranlar, haftanın kazandıran numaralarının açıklanması ile Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebildiler. Fakat Sayısal Loto bu hafta da katılımcıların yüzünü güldürmedi. Altı bilen olmayınca Sayısal Loto yine devir etti. Sayısal Loto 3 Nisan çekilişi sonuçları ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.

3 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1206. Sayısal Loto kazandıran numaraları: 1 - 3 - 13 - 34 - 35 - 48

Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre, 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 185 bin 519 lira devretti.

1206'ncı Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 88 kişi 5 bin 70 lira, 4 bilen 4 bin 468 kişi 75 lira ve 3 bilen 85 bin 394 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 728 bin 285 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 106 bin 379 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 619 bin 457 lira kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen en eski şans oyunudur. Bu oyunda katılımcıların 1-49 sayıları içinden çekilişle belirlenecek olan altı sayıdan; 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanır. Sayısal Loto çekilişinde de diğer şans oyunlarında olduğu gibi özel çekiliş küresi kullanılır. Canlı yayında yapılan çekilişte bu küre döndürülür ve içinden ikramiyeleri kazandıracak numaraların belirlenir.

Sayısal Loto, MPİ tarafından alınan karar ile Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleştiriliyor.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO'DA DEVİR SINIRI VAR MI?

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..