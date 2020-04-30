Sayısal Loto sonuçları 29 Nisan 2020: 1318. Sayısal Loto çekilişi
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Sayısal Loto sonuçları 29 Nisan 2020: 1318. Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan 1318. Sayısal Loto çekilişi ile kazandıran numaralar açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre altı bilen bir talihli ikramiyenin sahibi oldu. 29 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama haberimizde...

Sayısal Loto sonuçları 29 Nisan 2020: 1318. Sayısal Loto çekilişi
30.04.2020 08:28 | Son Güncelleme: 30.04.2020 08:28

Sayısal Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile haftanın kazandıran altı şanslı numarası çekildi. Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen bir kişi 1.049.666,75 TL kazandı. İşte, 29 Nisan 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bu akşamın kazandıran sayıları...

KAZANDIRAN NUMARALARI: 07, 12, 20, 21, 41, 46

29 NİSAN 2020 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları 29 Nisan 2020: 1318. Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto oyununun 1318. çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 12, 20, 21, 41 ve 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1318. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 49 bin 666 liralık ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 82 kişi 5 bin 121 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 773 kişi 83 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 746 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Yozgat'ın Sorgun ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

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