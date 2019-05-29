29 Mayıs Sayısal Loto sonuçları sorgula! 4 milyon 24 bin 550 lira devretti.

29 Mayıs Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekildi. Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan çekilişte altı bilen yine çıkmamış ve 2.819.260,13 TL ikramiye devretmişti. Bugün yapılan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı ve 3. kez devir etti. Cumartesi günü yapılacak çekilişe devreden ikramiye ise 4 milyon 24 bin 550 lira. İşte Sayısal Loto'da bugünün sonuçları...

29 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Haftanın kazandıran numaraları: 4, 8, 13, 19, 27, 41

Sayısal Loto 1222'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 24 bin 550 lira devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 3 bin 396'şar lira, 4 bilen 4 bin 759 kişi 76'şar lira ve 3 bilen 81 bin 181 kişi 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 807 bin 928 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 998 bin 129 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 558 bin 3 lira aktarılacak.

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Sayısal Loto oyununun 1221'inci çekilişinde kazandıran numaralar 6, 11, 16, 21, 38 ve 39 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun geçen hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 819 bin 260 lira 13 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 122 kişi 5 bin 939'ar lira, 4 bilen 7 bin 9 kişi 77 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 122 bin 968 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar.