Sayısal Loto sonuçları 29 Mayıs 2019: Altı bilen yok, ikramiye 4 milyonu aştı!

2019 Mayıs 2019 Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 1222. kez düzenlenen Sayısal Loto çekilişi dün akşam yapıldı. Şans oyunları içinde en eskisi olan Sayısal Loto, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor. Devir sınırı kalkan Sayısal Loto'da ikramiye katlanarak büyümeye devam ediyor. Dün akşam yapılan çekilişte altı bilen olmayınca ikramiye miktarı 4 milyon lirayı geçti. İşte Sayısal Loto sonuçları ve detayları

29 MAYIS 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın kazandıran numaraları: 4, 8, 13, 19, 27, 41

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 24 bin 550 lira devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 3 bin 396'şar lira, 4 bilen 4 bin 759 kişi 76'şar lira ve 3 bilen 81 bin 181 kişi 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 807 bin 928 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 998 bin 129 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 558 bin 3 lira aktarılacak.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişi, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto'da çekilişler Milli Piyango İdaresi'nce belirlenecek gün ve saatte(her cumartesi 21.30 ) gerçekleştirilir.

Sayısal Loto'da ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve Milli Piyango İdaresi'nce belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.