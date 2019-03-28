Sayısal Loto Sonuçları 27 Mart: Büyük İkramiye Elde Kaldı!

27 Mart Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Merakla beklenen 1204. Sayısal Loto çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişi ile haftanın şanslı altı sayısı belirlendi. Fakat bu sayıları doğru tahmin eden olmayınca büyük ikramiye bir sonraki çekilişe kaldı. İşte Sayısal Loto sonuçları ve tüm detaylar...

27 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto 1204'üncü hafta çekilişte kazandıran numaralar 3, 9, 20, 35, 38 ve 44 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1204'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 527 bin 396 lira 28 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 94 kişi 4 bin 542 lira, 4 bilen 4 bin 497 kişi 71 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 81 bin 451 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 653 bin 938 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 59 bin 430 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 592 bin 810 lira 49 kuruş kamuya aktarılacak.

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1203'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 15, 18, 41 ve 47olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1203'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 513 bin 687 lira 77 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 84 kişi 7 bin 589 lira 95'er kuruş, 4 bilen 6 bin 74 kişi 79 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 119 bin 38 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..