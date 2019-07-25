Sayısal Loto sonuçları 24 Temmuz 2019: Haftanın talihlisi 1 milyon lira kazandı!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 1238. Sayısal Loto çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. Birden 49'a kadar olan sayılardan haftanın kazandıran 6 numarası seçildi. Şansını dün akşamki oyunda deneyen bir talihli, altı sayıyı doğru tahmin etti ve 1.106.221,05 TL ikramiye kazandı. İşte 24 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 TEMMUZ

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 106 bin 221 lira 5 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 72 kişi 6 bin 146 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 724 kişi 89 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 66 bin 789 kişi 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 765 bin 549 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 916 bin 383 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 512 bin 138 lira 83 kuruş kamuya aktarılacak.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.