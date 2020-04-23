Sayısal Loto sonuçları 22 Nisan 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?
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Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi, Güncel, Haber

Sayısal Loto sonuçları 22 Nisan 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?

Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile kazandıran numaralar açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre altı bilen çıkmadı ve ikramiye beşinci defa devretti. 22 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama haberimizde...

23.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:16
Sayısal Loto sonuçları 22 Nisan 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?

Sayısal Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile haftanın kazandıran altı şanslı numarası çekildi. Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen çıkmadı ve 4.858.192,52 TL beşinci kez devretti. İşte, 22 Nisan 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bu akşamın kazandıran sayıları...

KAZANDIRAN NUMARALARI: 05, 09, 10, 27, 35, 45

22 NİSAN 2020 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları 22 Nisan 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?

Sayısal Loto oyununun 1316. çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 9, 10, 27, 35 ve 45 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1316'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 858 bin 192 liralık ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 6 bin 82 lira 45'er kuruş, 4 bilen 5 bin 322 kişi 74 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 89 bin 155 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

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