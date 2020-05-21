Sayısal Loto sonuçları 20 Mayıs 2020: 1324. Sayısal Loto çekilişi
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Sayısal Loto sonuçları 20 Mayıs 2020: 1324. Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan 1324. Sayısal Loto çekilişi ile kazandıran numaralar belli oldu. Açıklanan sonuçlara göre altı bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. 20 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama haberimizde...

Sayısal Loto sonuçları 20 Mayıs 2020: 1324. Sayısal Loto çekilişi
21.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:10

Sayısal Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile haftanın kazandıran altı şanslı numarası çekildi. Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen bir talihli 7.260.659,10 TL kazandı. İşte, 20 Mayıs 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bu akşamın kazandıran sayıları...

KAZANDIRAN NUMARALARI: 02, 12, 15, 16, 30, 33

20 MAYIS 2020 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları 20 Mayıs 2020: 1324. Sayısal Loto çekilişi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 12, 15, 16, 30 ve 33 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1324. çekilişinde 6 bilen 1 kişi 7 milyon 260 bin 659 liralık ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 6 bin 378'şer lira, 4 bilen 4 bin 870 kişi 86 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 90 bin 576 kişi 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Kağıthane ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

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