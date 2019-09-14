Sayısal Loto sonuçları 14 Eylül 2019 - MPİ 1253. Sayısal Loto çekilişi sonucu

14.09.2019 12:23

Sayısal Loto oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından 1996 yılından beri düzenleniyor. Sevilen şans oyunu için yapılan bir değişikle haftada iki kez çekilişi (Çarşamba ve Cumartesi) yapılmaya başlandı. Aynı zamanda devir sınırı da kaldırıldı. Sayısal Loto çekilişi, canlı yayında yapılıyor ve mpi.gov.tr adresinden yayınlanıyor. Geçen Çarşamba günü yapılan çekilişte altı bilen olmadı ve bu akşama 1,1 milyon lira devretti. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi Beyoğlu'ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişi saat 21.15'te başlıyor. Çekilişte birden 49'a kadar sıralı olan dizilmiş toplar, çekiliş küresine atılıyor ve kazandıran altı sayı çekiliyor.

14 EYLÜL 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Canlı yayında yapılan 1253. Sayısal Loto çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlenecek. Saat 21.30'dan sonra 14 Eylül 2019 Sayısal Loto çekilişi sonuçları, aşağıdaki bağlantıdan yayımlanmaktadır.

14 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonuçları

SON SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ DETAYLARI

Sayısal Loto 1252. çekilişi kazandıran numaraları; 3, 14, 35, 37, 39 ve 40

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 145 bin 291 lira 40 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 62 kişi 7 bin 389 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 556 kişi 97 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 951 kişi ise 13 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO HAKKINDA

Sayısal Loto, MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.