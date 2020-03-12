Sayısal Loto sonuçları 11 Mart 2020: Büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu?
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Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi, Güncel

Sayısal Loto sonuçları 11 Mart 2020: Büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu?

Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile kazandıran numaralar açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre altı bilençıkmadı ve ikramiye devretti. 11 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama haberimizde...

12.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:30
Sayısal Loto sonuçları 11 Mart 2020: Büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu?

Sayısal Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile haftanın kazandıran altı şanslı numarası çekildi. Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen çıkmadı ve 1.204.798,74 TL sonraki haftaya devretti. İşte, 11 Mart 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bu akşamın kazandıran sayıları...

KAZANDIRAN NUMARALARI: 10, 21, 31, 34, 43, 49

11 MART 2020 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1304'ncü çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 10, 21, 31, 34, 43 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1304'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 204 bin 798 lira 74 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi 6 bin 886 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 946 kişi 91 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 210 kişi de 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

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