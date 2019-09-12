Sayısal Loto sonuçları 11 Eylül: Cumartesi'ye 1 milyon lira devir!

12.09.2019 07:42

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 1252. çekilişle belli oldu. Galatasaray Şube Müdürlüğünde canlı yayında yapılan çekiliş ile haftanın şanslı sayıları belirlendi. 1-49 numaraları arasından seçilen altı sayıyı, katılımcıların arasından doğru tahmin eden olmadı. Böylece Cumartesi akşamı yapılacak Sayısal Loto çekilişine 1.145.291,40 TL devretti. İşte 11 Eylül Sayısal Loto sonuçları detayları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 EYLÜL

Sayısal Loto 1252. çekilişi kazandıran numaraları; 3, 14, 35, 37, 39 ve 40

Sayısal Loto oyununun 1252. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 145 bin 291 lira 40 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 62 kişi 7 bin 389 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 556 kişi 97 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 951 kişi ise 13 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

SON SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto 1251. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 880 bin 114 lira 85 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 7 bin 31 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 642 kişi 85 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 392 kişi ise 12 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..