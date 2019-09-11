Sayısal Loto sonuçları 11 Eylül 2019 - MPİ 1252. Sayısal Loto çekilişi sonucu

11.09.2019 10:14

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto oyununu 1996 yılından beri düzenlemektedir. Geçen sene yapılan bir düzenleme ile Sayısal Loto çekilişi hafta iki kez, (Çarşamba ve Cumartesi) yapılmaya başlandı. 3 hafta ile olan devir sınırı ise kaldırıldı. Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi mpi.gov.tr adresinden izlenebilmektedir. Geçen Çarşamba günü yapılan çekilişte bir kişi altı bilmiş ve 1.880.114,85 TL TL kazandı. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi Beyoğlu'ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılmaktadır. Canlı yayında yapılan çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Saat 21.45'te başlayan Sayısal Loto çekilişi mpi.gov.tr adresinden naklen yayınlanmaktadır.

11 EYLÜL 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Canlı yayında yapılan 1252. Sayısal Loto çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlenecek. Saat 22.00'dan sonra 11 Eylül 2019 Sayısal Loto çekilişi sonuçları, aşağıdaki bağlantıdan yayımlanmaktadır.

11 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonuçları

SON SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ DETAYLARI

Sayısal Loto 1251. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 880 bin 114 lira 85 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 7 bin 31 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 642 kişi 85 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 392 kişi ise 12 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO HAKKINDA

Sayısal Loto, MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..