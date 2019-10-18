Sayısal Loto nedir? Sayısal Loto nasıl oynanır?

18.10.2019 11:29

Sayısal Loto nedir ve sayısal Loto nasıl oynanır şans oyunu severlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Sayisal Loto sonuclari, Sayisal Loto tahminleri, Sayisal Loto ne zaman çekiliyor, Sayisal Loto çekiliş, Sayısal Loto nasıl oynanıyor, Sayısal Loto sonuçları ve Sayisal Loto en çıkan rakamlar gibi konuları sizler için mercek altına alıyoruz.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto 49 rakam içinde 6 rakam çekilmesi ile oynanan şans oyunudur. EN az 3 rakamın bilinmesi ile ikramiye kazanma hakkı elde edilen şan oyununda 4, 5 ve 6 rakam kombinasyonu bilemeye göre ikramiye oranı artmaktadır. Sayısal Loto Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir ve uygulanır.

Sayısal Loto'yu ilk ortaya çıkaran kişi Lothar Lammers'rie. Lammers, 4 sayı arasından 6 sayı bilme üzerine kurulu şans oyununu 9 Ekim 1955 yılında "Loto-49" adıyla duyurmuştur.

SAYISAL LOTO TAHMİN ORANLARI NEDİR?

Sayısal Loto tahmin oranları rakam kombinasyonlarına göre değişmektedir.

Sayısal Loto tahminleri 6 rakam bilme şansı: 1/ 13.983.816,00

Sayısal Loto tahminleri 5 rakam bilme şansı: 1/ 54.200,84

Sayısal Loto tahminleri 4 rakam bilme şansı: 1/ 1.032,40

Sayısal Loto tahminleri 3 rakam bilme şansı: 1/ 56,66

SAYISAL LOTO İKRAMİYE DAĞILIM ORANLARI

Sayısal Loto arşiv bilgilerine bakarak Sayısal Loto dağılım oranlarına bakabilirsiniz.

Sayısal loto 6 rakam bilme şansı: 1/13.983.816,00

Sayısal loto 5 rakam bilme şansı: 1/54.200,84

Sayısal loto 4 rakam bilme şansı: 1/1.032,40

Sayısal loto 3 rakam bilme şansı: 1/56,66

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Sayısal Loto ne zaman çekiliyor sorusu Sayısal Loto oynayanların en çok merak ettiği konulardandır. Sayısal Loto çekilişi her hafta Cumartesi ve Çarşamba günleri yapılır. Sayısal Loto oynayanlar biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için Cumartesi ve Çarşamba günlerini Sayısal Loto çekilişini beklemeleri gerekmektedir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA YAPILIR?

Sayısal Loto çekilişi sat 21.15 civarı başlar. Yaklaşık yarım sat süren işlem 21.45 sularında biter.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sayısal Loto çekiliş özel çekiliş küresi kullanılarak yapılır. 1-49 arası sayıların olduğu küreden 6 adet sayı çekilir ve bu rakam kombinasyonlarına göre ikramiye dağıtılır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto oynayanların merak ettiği Sayısal Loto ne zaman çekiliyor ve Sayısal Loto ne zaman çekilecek Sayısal Loto oyunu oynayan kişinin seçtiği numaraların kupon üzerine işaretlemesi ve bayiden bilgilerin sisteme aktarılması ile oynanır. Sayısal Loto oynama süresi çekilişin yapılacağı güne kadar devam eder.

SAYISAL LOTO ŞANS TOPLU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekilişi canlı yayınla milli Piyango İdaresi sitesinden yayınlanır. 21.15'te başlayan yayını izleyerek Sayısal Loto çekilişi izlenebilir. Sayısal Loto çekilişi sonuçları ise Sayısal Loto canlı yayında öğrenilebildiği gibi Sayısal Loto çekilişi sonrası site üzerinden yapılan açıklama ile öğrenilebilir.

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SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR NELERDİR?

Sayısal Loto en çok çıkan rakamlar, Sayısal Loto oynayanların en çok merak ettiği sorulardan biridir. İşte Sayısal Loto'da en çok çıkan rakamlar:

Son 855 haftalık süreçte Sayısal Loto' da en fazla çıkan 5 rakam; 21, 36, 3818 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 kez çıkmış, 18 sayısı 122 kez çıkmış, 36 sayısı 121 kez çıkmış, 38 sayısı 121 kez çıkmış, 40 rakamı 855 haftalık süreçte tam 116 kez çıkmıştır. Bu rakamları göz önünde bulundurarak Sayısal Loto oynamak oldukça kolay hale gelecektir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto nasıl oynanır sorusu ikramiyeye hak kazanmak için önemli bir sorudur. Çünkü yanlış şekilde yapılan işlemde ikramiye alamama durumu ortaya çıkmaktadır. Sayısal Loto şans oyunu oynayan kişinin usulüne uygun şekilde kuponu doldurması ve kuponun bayiden sisteme aktarılması şeklinde veya Sen Seç yöntemi ile terminal tarafından rastgele seçilen rakamların oyun merkezine aktarılması ile oynanır.

Sayısal Loto oyna süresi önceki çekiliş tarihinden başlayıp çekilişin yapıldığı gün Milli Piyango İdaresi tarafında belirlenen tarihe kadar oynanır.

Sayısal Loto nasıl oynanıyor detaylarına dikkat ederek kupon doğru şekilde doldurulmalı ve sisteme girilmelidir. Bu işlemleri takip ederek Sayısal Loto oyna işlemi tamamlanmalıdır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SAYISAL LOTO KUPONU NEDİR?

Sayısal Loto kuponu, Sayısal Loto oynamak üzere oluşturtulmuş üzerinde Sayısal Loto oynamaya mahsus düzenlenmiş sayı kümelerinin olduğu formdur.

SAYISAL LOTO SEN SEÇ NEDİR?

Sayısal Loto Sen Seç usulü, numaraları bayi tarafından rastgele girilmesi esasına dayalı şan oyunu oynama yöntemidir.

Sayısal Loto sorgulama işleme işlemi için Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfasını takip etmek gerekiyor. Canlı yayınla Süper Loto sorgula yapılabilirken çekiliş sonrası yapılan açıklamaları takip ederek Süper Loto sorgulama yapabilirsiniz. Milli Piyango resmi internet sayfasından Süper Loto sonucu ve detayları öğrenilebilir.

Sayısal Loto oynayanlar, canlı yayın takibi yaparak anlık Sayısal Loto sorgulama yapabilirler. Daha sonra resmi siteden açıklamaları takip ederek Sayısal Loto sorgulama yapabilir. Sayısal Loto oynayanlar bayilere giderek de Sayısal Loto sorgulama işlemi yapabilirler.

SAYISAL LOTO NEREDE OYNANIR?

Sayısal Loto Milli Piyango İdaresinin onayladığı bayilerden oynanır. Sayısal Loto Oynamak için biletinizi bayilerde sistem aktarmalısınız. Çekiliş süresine kadar siteme girilmeyen biletler ikramiyeye hak kazanmaz.

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SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Sayısal Loto sonuçları, bayiler, Milli Piyango İdari Şubeleri ve Milli Piyango Genel Müdürlüğünce ödenir.

6 bilenlere bayiler tarafından ikramiye ödenir.

5 bilenlere Milli Piyango İdari Şubeleri tarafından ikramiye ödenir.

4 ve 3 bilenlere Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından ikramiye ödenir.

SAYISAL LOTO ZAMAN AŞIMI NEDİR?

Sayısal Loto ikramiye alma süresi 1 yıldır. 1 yıl boyunca alınmayan ikramiye iptal olur.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sayısal Loto ikramiyesi kazanan kişi bilet ibraz etmek zorundadır. İkramiye bilet sahibine ödenir. Başkasına ödenmez. Kaybedilen veya bu yönde benzer iddia edilen biletlere ikramiye ödenmez. Tahrif edilmiş ve sahte biletlere de ikramiye ödenmez. Bu yüzden ikramiye kazanan kişiler, usulüne uygun şekilde Sayısal Loto oynamış olmalı, biletini muhafaza etmeli ve şahsen Milli Piyango idaresine giderek ikramiyesini almalıdır.

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİNDEN VERGİ ALINIR MI?

Sayısal Loto ikramiyesinden hiçbir vergi, kesinti yapılmaz.

SAYISAL LOTO TALİHLİLERİNİN İSİMLERİNİN AÇIKLANMASI

Sayısal Loto talihlisinin izni olmadığı sürece Sayısal Loto talihlisinin ismi açıklanmaz.

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