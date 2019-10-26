Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 26 Ekim Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

26.10.2019 14:51

26 Ekim Cumartesi Sayısal Loto sonuçları bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan çekilişte altı bilen kimse çıkmadığından büyük ikramiye devretmişti. Bugün yapılacak Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin ne kadar olacağı ise merak konusu oldu. Sayısal Loto devredecek mi yoksa büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı heyecanla bekleniyor? Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 1265. haftanın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün, Milli Piyango İdaresi tarafından 1265. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 26 Ekim Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1264'üncü çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 17, 28, 30, 36 ve 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1264'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 282 bin 530 lira tutarındaki ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 92 kişi 5 bin 576'şar lira, 4 bilen 4 bin 414 kişi 88'er lira ve 3 bilen 83 bin 453 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar.