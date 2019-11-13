Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 13 Kasım Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

13.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:56

13 Kasım Cumartesi Sayısal Loto sonuçları bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan çekilişte altı bilen kimse çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. Bugün yapılacak Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyenin ne kadar olacağı ise merak konusu oldu. Sayısal Loto devredecek mi yoksa büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı heyecanla bekleniyor? Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 1270. haftanın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün, Milli Piyango İdaresi tarafından 1270. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılacak çekiliş saat 21.45'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Şanslı numaralar çekildikten sonra 13 Kasım Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 22.00'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1269'uncu çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 2, 19, 22, 40 ve 44 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1269. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 382 bin 760 lira 98 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 7 bin 40'ar lira, 4 bilen 6 bin 643 kişi 96 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 906 kişi ise 13 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar.