Süper Loto'da 5 Milyonluk Büyük İkramiye Niğdeli Talihliye Çıktı! İşte Çıkan Rakamlar

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilerek 5 milyon 75 bin 157 lira 90 kuruşluk ikramiye Niğdeli bir vatandaşa çıktı. Talihli kentte ilgi odağı olurken, henüz ortaya çıkmadı.

İKRAMİYENİN KİME ÇIKTIĞINI SORUYORLAR

Büyük ikramiye çıkan kuponun yatırıldığı bayinin sahibi Soner Akdoğan, "Çıkana hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel yerlerde kullanır. Bizi de ziyaret etmesini bekliyoruz. En azından yabancı değil Niğdeli olduğundan adım gibi eminim. Çok insan gelerek ikramiyenin kime çıktığını soruyor" dedi.

SÜPER LOTO HANGİ RAKAMLAR ÇIKTI?

Süper Loto'nun 581. hafta çekilişinde talihli rakamlar şöyle: 6, 17, 28, 34, 47, 53

İKRAMİYELER NE KADAR?

6 bilen 1 kişi:5 milyon 75 bin 157 lira 90 kuruş

5 bilen 75 kişi: 7 bin 335 lira 85'er kuruş

4 bilen 4 bin 77 kişi: 144 lira 85'er kuruş

3 bilen 73 bin 965 kişi: 13 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.