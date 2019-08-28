Sayısal Loto çekilişi sonuçları 28 Ağustos - MPİ Sayısal Loto 1248. hafta sonuçları

28.08.2019 21:44

28 Ağustos Sayısal loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli oldu. Milli Piyango İdaresi Sayısal loto oyunu 28 Ağustos Çarşamba akşamı çekilişini gerçekleşti. MPİ Sayısal loto oyunu 1248. hafta çekiliş sonuçları haberler.com'un şans oyunları ekranında. MPİ oyunları arasında en çok kazandıran şans oyunlarından biri olma özelliğine sahip Sayısal loto oyunu son çekilişte bir kişiye tam 3.118.096,45 TL kazandırdı. Sayısal loto çekiliş sonuçları sonrası şanslı rakamları görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya göz atın. Sayısal loto oyunu ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen tüm şans oyunlarında haftanın sonuçları mpi.gov.tr adresinde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 AĞUSTOS

Sayısal Loto kazandıran numaraları: 01 - 08 - 21 - 23 - 25 - 28

Sayısal Loto oyununun 1247. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 3 milyon 118 bin 96 lira 40 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 126 kişi 6 bin 203 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 374 kişi 92 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 119 bin 944 kişi ise 13'er lira ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..