Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto çekilişi sonuçları 13 Temmuz Milli Piyango

Sayısal Loto sonuçları, bu akşam Milli Piyango İdaresi resmi sitesinde canlı yayında yapılacak çekilişle belli olacak. Haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto'nun Çarşamba günü yapılan çekilişinde altı bilen olmayınca 1 milyon lira devretmişti. 3 milyon lirayı aşacak ikramiyeyi kazanmak için 1-49 sayıları arasından çekilecek altı sayıyı doğru tahmin etmek gerekiyor. MPİ resmi sitesinden canlı olarak izlenebilecek Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detayları haberimizde.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından Beyoğlu'ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılacak 1235. Sayısal Loto çekilişi 21.15'te yapılacak. Kazandıran numaraların belirlendiği bu çekilişten 15-20 sonra 13 Temmuz Sayısal Loto sonuçları belli olacak ve aşağıdaki linkten yayınlanacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI MPİ

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1234. kazandıran numaraları; 5, 14,24,37,44, 49

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 77 bin 801 lira 55 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi 6 bin 160 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 740 kişi 87 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 66 bin 660 kişi, 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ÖDENİYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..