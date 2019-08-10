İkramiye artmaya devam etti! İşte Sayısal loto çekilişi sonuçları 10 Ağustos - MPİ Sayısal 1243. hafta sonuçları

10.08.2019 21:30

Sayısal loto 10 Ağustos çekiliş sonuçları canlı yayında belli oldu. Sayısal loto oyunu 10 Ağustos Cumartesi akşamı 1243. hafta çekilişi gerçekleşti. MPİ Sayısal loto oyunu 1243. hafta çekiliş sonuçları haberler.com'da. MPİ oyunları arasında en çok kazandıran şans oyunlarından biri olma özelliğine sahip Sayısal loto oyunu altı bilen olmayınca 8.864.903,16 TL devretti.

SAYISAL LOTO 10 AĞUSTOS SONUÇLARI

Haftanın sayıları: 8 - 11 - 12 - 41 - 45 - 49

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 8 milyon 864 bin 903 lira 16 kuruş haftaya devretti. Ayrıca büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıran 5 bilen 121 kişi 7 bin 746 lira doksanar kuruş ile teselli oldular. MPİ tarafından yapılan açıklamaya göre 4 bilen 7 bin 196 kişi 98 lira otuzar kuruş, 3 bilen 144 bin 365 kişi ise 12 lira doksan beşer kuruş alacaklar.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..