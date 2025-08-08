Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 9 Ağustos 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Pek çok kişi Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranını ararken, yapılan çekilişte çıkan şanslı numaralar ve kazananların ne kadar ikramiye elde ettiği de ilgiyle takip ediliyor. İşte, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişine dair canlı sonuç ve detaylar!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 180 numara yer alır. Oyuncu, üstteki 34 numara arasından 5'ini, alttaki 180 numara arasından ise 1 tanesini seçerek kolonunu oluşturur. İsteyenler tek ya da birden fazla kolon oynayabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Kolonunuzu ister kendi belirlediğiniz sayılarla, isterseniz "Rastgele" seçeneğiyle sistemin otomatik oluşturacağı sayılarla doldurabilirsiniz. Satış noktalarındaki kuponlarda, kendi sayısını belirlemek istemeyenler için "SEN SEÇ" kutucuğu işaretlendiğinde, sistem 5+1 sayıyı rastgele seçerek kuponu tamamlar.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu, tek kuponda çoklu kombinasyon oluşturma imkânı sağlar. Üst bölümden 5'ten fazla ve/veya alt bölümden 1'den fazla sayı işaretlendiğinde sistem oyunu devreye girer ve birden fazla kolon oluşturulur. Üst bölümde en fazla 10, alt bölümde ise tüm 180 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

"Çoklu Çekiliş" seçeneği ile birden fazla çekilişe katılmak mümkündür. Bu seçenek işaretlendiğinde, kuponunuz ardışık çekilişlerde geçerli olur.

İPTAL

Oynamak istemediğiniz bir kolonu iptal etmek için, ilgili kolonun altındaki "İptal" kutucuğunu işaretleyebilirsiniz. Böylece o kolon geçersiz sayılır.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto çekilişleri haftada iki gün, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Her çekilişte 34 numara içinden 5, 180 numara içinden ise 1 numara belirlenir. Oynadığınız kolon, çekilen numaralarla 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 eşleştiğinde ikramiye kazanırsınız. 5+1 bilenler büyük ikramiyeyi alır. Aynı kategoride birden fazla kazanan varsa ikramiye eşit şekilde paylaşılır.

9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ağustos 2025 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz duyurulmadı.