Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 8 Ekim 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!

8 Ekim 2025 Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online tarafından duyurulacak olan bu haftaki çekiliş sonuçları için vatandaşlar sabırsızlanıyor. Kazanan numaralar ve ikramiye tutarlarını öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama ekranını yakından takip ediyor. İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba Sayısal Loto çekilişine dair canlı sonuç ekranı ve detaylar!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto oyununda her kolon iki bölümden oluşur: üst kısımda 34 numara, alt kısımda ise 180 numara yer alır. Oyuncular, üst kısımdan 5 numara, alt kısımdan ise 1 numara seçerek kuponlarını oluşturur. Dileyenler tek kolon, dileyenler birden fazla kolon oynayabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Kuponunu kendin doldurabileceğin gibi, Rastgele Seç özelliğini kullanarak sistemin senin yerine şanslı numaraları belirlemesini sağlayabilirsin. Eğer satış noktalarındaki kuponu kendin doldurmak istemiyorsan, kolonun altındaki SEN SEÇ kutucuğunu işaretlemen yeterlidir. Sistem bu durumda rastgele 5+1 numara belirleyerek şanslı kuponunu otomatik oluşturur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu, birden fazla kombinasyonla şansını artırmanı sağlar. Bu özellikte, bir kolonda üst bölümden 5'ten fazla veya alt bölümden 1'den fazla numara işaretleyebilirsin. Böylece sistem senin seçtiğin sayılarla çoklu kolonlar oluşturur. Üst bölümde en fazla 10 numara, alt bölümde ise 180 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneğini işaretleyerek tek kuponla birden fazla çekilişe katılmak mümkündür. Bu özellik, seçtiğin kolonların birden fazla haftalık çekilişte geçerli olmasını sağlar.

İPTAL

Kupon doldururken fikrini değiştirirsen, oynamaktan vazgeçtiğin kolonu iptal edebilirsin. Bunun için yalnızca ilgili kolonun altındaki İptal kutucuğunu işaretlemen yeterlidir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto çekilişleri haftada iki kez yapılır: Çarşamba ve Cumartesi günleri. Her çekilişte, küre içindeki 34 numaradan 5, 180 numaradan 1 tanesi çekilir.

Her kolonunla çekiliş sonucunda çıkan numaraları doğru tahmin edersen farklı oranlarda ikramiye kazanırsın. Doğru tahmin kombinasyonları 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ve 0+1 şeklindedir.

Tüm sayıları bilen yani 5+1 tutturan oyuncu, büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı kategoriye birden fazla kişi isabet ederse, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit şekilde paylaştırılır.

8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Ekim 2025 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında kazanan numaralar ve ikramiye tutarları Milli Piyango Online üzerinden öğrenilebilecektir.