Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 6 Ekim 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!

Haftanın ilk günü yapılan Sayısal Loto çekilişi, büyük heyecanla takip ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar ve dağıtılan ikramiye tutarları açıklanacak. 6 Ekim 2025 Pazartesi tarihli Sayısal Loto sonuçlarını canlı olarak takip edebilir, kazanan numaraları ve ikramiye bilgilerini anlık olarak öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, şansını deneyen oyuncuların sayılarla yarıştığı eğlenceli bir oyundur. Her kolonda iki farklı sayı grubu bulunur: üst bölümde 34, alt bölümde 180 numara yer alır. Oyuncular, üst bölümden 5 sayı, alt bölümden ise 1 sayı seçerek kolonlarını oluşturur.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir ve her kolonun ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Kuponunu kendin doldurabileceğin gibi, "Rastgele Seç" seçeneğiyle sistemin senin yerine şanslı sayıları belirlemesini de sağlayabilirsin. Satış noktalarındaki terminallerde bulunan "SEN SEÇ" kutucuğunu işaretlediğinde sistem, rastgele 5+1 numaradan oluşan bir kolon oluşturur. Böylece zamandan tasarruf ederken şansını da deneyebilirsin.

SİSTEM OYUNU NASIL OYNANIR?

Sistem oyunu, bir kolonda üst bölümden 5'ten fazla ve/veya alt bölümden 1'den fazla sayı seçilmesiyle oynanır. Bu durumda sistem, seçilen sayılar arasındaki tüm olasılık kombinasyonlarını oluşturur ve her birini ayrı kolonlar halinde değerlendirir. Üst bölümde en fazla 10, alt bölümde ise 180 numara işaretlenebilir. Bu yöntem, kazanma ihtimalini artırır.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ

"Çoklu Çekiliş" özelliğini işaretleyerek aynı kuponla birden fazla çekilişe katılabilirsin. Bu sayede tek oyunla ilerleyen haftalardaki çekilişlerde de şansın devam eder.

KOLON İPTAL ETME

Doldurulan bir kolonu oynamaktan vazgeçmek istersen, kolonun altındaki "İptal" kutucuğunu işaretlemen yeterlidir. Böylece o kolon geçersiz sayılır.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto çekilişleri haftada iki kez, Pazartesi ve Perşembe günleri yapılır. Her çekilişte küredeki 34 numaradan 5 ve 180 numaradan 1 sayı belirlenir.

Oynadığın her kolon için; 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 kombinasyonlarından birini doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Tüm sayıları doğru tahmin eden kişi büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı kategoride birden fazla kazanan bulunursa, ödül eşit şekilde paylaştırılır.

6 EKİM 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

6 Ekim 2025 Pazartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda, kazanan numaralar ve ikramiye tutarları güncel olarak paylaşılacaktır.