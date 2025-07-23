Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle 23 Temmuz 2025?!

Birçok kişi, çekiliş anında kazanan numaraları ve kazanılan ikramiye miktarını öğrenmek için "Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama" ekranına yöneliyor. İşte, 23 Temmuz 2025 Çarşamba gününe ait Sayısal Loto çekilişi sonuçlarını canlı olarak takip edebileceğiniz sayfamız!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto oynanışı oldukça basittir: Üst bölümde 34 sayı, alt bölümde 230 sayı yer alır. Üst bölümden 5, alt bölümden 1 sayı seçilir. Birden fazla kolon oynamak mümkündür. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Oynarken ya kendi seçtiğiniz sayıları kullanabilir, ya da "Rastgele" seçeneği ile sistemin otomatik belirlemesini tercih edebilirsiniz. Bayilerde, kuponu kendisi doldurmak istemeyenler için "SEN SEÇ" kutusu işaretlenerek rastgele 5+1 sayı ile şanslı kupon oluşturulabilir.

SİSTEM OYUNU seçeneği ile bir kolonda üst bölümde 5'ten fazla ya da alt bölümde 1'den fazla sayılar işaretlenebilir; bu şekilde birden fazla kombinasyon oluşturulur. Sistemde üst bölümde maksimum 10, alt bölümde ise tüm 230 sayı işaretlenerek oyun yapılabilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ seçeneği ile aynı kupon birden fazla çekilişte de geçerli olabilir. Dilerseniz doldurduğunuz kolonlardan vazgeçebilir, kolonun altındaki "iptal" kutucuğunu işaretleyerek ilgili kolonu silmek mümkündür.

NE KADAR KAZANABİLİRİM?

Sayısal Loto, haftada iki kez Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Çekilişte üst bölümden 5 top, alt bölümden 1 top olmak üzere 6 top seçilir. Oynadığınız her kolon için 5+1'dan 0+1'a kadar değişen kombinasyonlarda doğru tahminler yaparak ikramiye şansı yakalarız. 5+1 bilen büyük ikramiyeyi kazanır; aynı kategoride birden fazla kazanan olduğunda ise ikramiye eşit şekilde bölüştürülür.

23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Temmuz 2025 Çarşamba günü yapılan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı.