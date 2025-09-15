Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 15 Eylül 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!

15 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişine dair sonuçların açıklanıp açıklanmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Pek çok kişi Milli Piyango Online üzerinden sonuç sorgulama ekranına ulaşarak kazanan numaraları ve verilen ikramiye tutarlarını öğrenmeye çalışıyor. İşte 15 Eylül 2025 Pazartesi gününe ait Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve canlı takip sayfasına dair tüm ayrıntılar!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto oyununda her kolonda iki farklı sayı bölümü bulunur. Üst bölümde yer alan 34 sayıdan 5 tanesi, alt bölümdeki 180 sayıdan ise 1 tanesi seçilerek kolon oluşturulur. Oyuncular dilerse tek kolon, dilerse birden fazla kolon oynayabilir. Her bir kolonun ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Kolonları dilersen kendin oluşturabilir, dilersen de sistemin rastgele sayı seçmesini sağlayabilirsin. Satış noktalarındaki kuponlarda yer alan "Sen Seç" kutucuğu işaretlendiğinde, sistem otomatik olarak 5+1 sayıyı seçer ve şanslı kolonun oluşur.

SİSTEM OYUNU NEDİR?

Sistem oyunu, çoklu kombinasyonlarla daha fazla ihtimal yaratan bir oyun türüdür. Bir kolonda üst bölümde 5'ten fazla ve/veya alt bölümde 1'den fazla sayı seçilerek sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda sistem, işaretlenen sayılara göre birden fazla kolon üretir. Üst bölümde en fazla 10, alt bölümde ise 180 sayıya kadar işaretleme yapılabilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ

"Çoklu Çekiliş" kutucuğu işaretlenerek, oluşturulan kolonun birden fazla çekilişe katılması sağlanabilir. Böylece aynı sayılarla birden çok çekilişte şansını deneyebilirsin.

KOLON İPTAL ETME

Doldurduğun bir kolonu oynamaktan vazgeçersen, ilgili kolonun altında yer alan "İptal" kutucuğunu işaretleyerek o kolonu geçersiz kılabilirsin.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto çekilişleri haftada iki kez, Pazartesi ve Perşembe günleri yapılır. Her çekilişte 34 sayıdan 5, 180 sayıdan 1 numara çekilir. Oynadığın her kolonda 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ya da 0+1 tahminin doğru çıkarsa ikramiye kazanırsın. 5+1 bilenler büyük ikramiyeye ulaşır. Aynı kategoriye birden fazla kazananın çıkması durumunda ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılır.

15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Eylül 2025 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz duyurulmadı. Sonuçlar açıklandığında kazanan numaralar ve ikramiye tutarları Milli Piyango Online üzerinden paylaşılacaktır.