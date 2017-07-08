Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 2 milyon 747 bin 444 lira 95'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 231 kişi 3 bin 715 lira 25'er kuruş, 4 bilen 13 bin 997 kişi 45 lira 95'er kuruş, 3 bilen 171 bin 893 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.



Büyük ikramiyeyi kazananların kuponlarını, İstanbul'un Beylikdüzü ve Gaziantep'in Şehitkamil ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.



Çekilişte 8 milyon 818 bin 340 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 131 bin 488 lira 23 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 191 bin 203 lira 98 kuruş aktarılacak.



(Bitti)