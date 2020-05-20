Sayısal Loto çekildi (2) Sayısal Loto oyununun 1324. çekilişinde 6 bilen 1 kişi 7 milyon 260 bin 659 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto oyununun 1324. çekilişinde 6 bilen 1 kişi 7 milyon 260 bin 659 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 6 bin 378'şer lira, 4 bilen 4 bin 870 kişi 86 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 90 bin 576 kişi 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Kağıthane ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

(Bitti)

Kaynak: AA