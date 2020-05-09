Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1321. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 138 bin 832 lira 98 kuruşluk ikramiye devretti.

Sayısal Loto oyununun 1321. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 138 bin 832 lira 98 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 6 bin 442 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 278 kişi 91 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 82 bin 481 kişi de 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA