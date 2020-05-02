Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1319'uncu çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 742 bin 111 liralık ikramiye devretti.

Sayısal Loto oyununun 1319'uncu çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 742 bin 111 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 42 kişi 7 bin 68 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 725 kişi 82 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 45 bin 356 kişi de 13 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA