Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1318. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 49 bin 666 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekildi (2)
29.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:18

Sayısal Loto oyununun 1318. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 49 bin 666 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 82 kişi 5 bin 121 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 773 kişi 83 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 746 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Yozgat'ın Sorgun ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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