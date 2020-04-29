Sayısal Loto çekildi (2) Sayısal Loto oyununun 1318. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 49 bin 666 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto oyununun 1318. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 49 bin 666 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 82 kişi 5 bin 121 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 773 kişi 83 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 746 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Yozgat'ın Sorgun ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

(Bitti)

Kaynak: AA