Sayısal Loto çekildi (2) Sayısal Loto oyununun 1316'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 858 bin 192 liralık ikramiye devretti.

Sayısal Loto oyununun 1316'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 858 bin 192 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 6 bin 82 lira 45'er kuruş, 4 bilen 5 bin 322 kişi 74 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 89 bin 155 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA