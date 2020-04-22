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Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi, Haber

Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1316'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 858 bin 192 liralık ikramiye devretti.

22.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:10
Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1316'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 858 bin 192 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 6 bin 82 lira 45'er kuruş, 4 bilen 5 bin 322 kişi 74 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 89 bin 155 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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