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Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi

Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1313. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 333 bin 406 lira 50 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

11.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:48
Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1313. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 333 bin 406 lira 50 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 32 kişi 6 bin 602 lira 60'ar kuruş, 4 bilen bin 816 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 33 bin 821 kişi de 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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