Sayısal Loto çekildi (2) Sayısal Loto oyununun 1305'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 194 bin 116 lira 70 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto oyununun 1305'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 194 bin 116 lira 70 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 147 kişi 5 bin 415 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 58 kişi 85 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 131 bin 698 kişi 12 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi.



(Bitti)

Kaynak: AA