Sayısal Loto çekildi (2)

22.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:58

Sayısal Loto oyununun 1299. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 308 bin 153 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 118 kişi 6 bin 963 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 318 kişi 98 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 91 kişi 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Tuzla ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

(Bitti)

Kaynak: AA