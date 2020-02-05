Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1294. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 209 bin 626 liralık ikramiye devretti.

05.02.2020 22:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:24
Sayısal Loto çekildi (2)

oyununun 1294. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 209 bin 626 liralık ikramiye devretti.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 6 bin 828'er lira, 4 bilen 3 bin 780 kişi 104'er lira ve 3 bilen 75 bin 339 kişi de 13 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA
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