Sayısal Loto çekildi (2)

29.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:26

Sayısal Loto oyununun 1292'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 535 bin 738 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 5 bin 290'ar lira, 4 bilen 5 bin 244 kişi 81'er lira ve 3 bilen 92 bin 889 kişi de 12,15'er lira ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Altındağ ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

(Bitti)

Kaynak: AA