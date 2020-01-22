Sayısal Loto çekildi (2)
Haberler » Güncel » Sayısal Loto çekildi (2) - Haber

Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1290. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 163 bin 11 liralık ikramiye devrettiMilli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 373'er lira, 4 bilen 3 bin 612 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 68 bin 592 kişi de 13 lira...

22.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:18
Sayısal Loto çekildi (2)

oyununun 1290. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 163 bin 11 liralık ikramiye devretti

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 373'er lira, 4 bilen 3 bin 612 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 68 bin 592 kişi de 13 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler