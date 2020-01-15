Sayısal Loto çekildi (2)

15.01.2020 22:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:10

Sayısal Loto oyununun 1288. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 650 bin 542 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi 8 bin 288'er lira, 4 bilen 4 bin 755 kişi 92'şer lira ve 3 bilen 98 bin 71 kişi de 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA