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Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1285. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 8 milyon 865 bin 560,50 lira tutarındaki ikramiyeyi kazandı.

04.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:40
Sayısal Loto çekildi (2)

oyununun 1285. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 8 milyon 865 bin 560,50 lira tutarındaki ikramiyeyi kazandı.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 168 kişi 5 bin 690'ar lira, 4 bilen 8 bin 654 kişi 82 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 155 bin 865 kişi de 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA
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