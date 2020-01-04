Sayısal Loto çekildi (2)

04.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:40

Sayısal Loto oyununun 1285. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 8 milyon 865 bin 560,50 lira tutarındaki ikramiyeyi kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 168 kişi 5 bin 690'ar lira, 4 bilen 8 bin 654 kişi 82 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 155 bin 865 kişi de 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA