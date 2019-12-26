Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1282. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 136 bin 818 lira tutarındaki ikramiye devretti.

26.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 00:18
Sayısal Loto çekildi (2)

oyununun 1282. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 136 bin 818 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 64 kişi 7 bin 932'şer lira, 4 bilen 3 bin 597 kişi 106'şar lira ve 3 bilen 72 bin 876 kişi de 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA
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