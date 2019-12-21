Sayısal Loto çekildi (2)

21.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:40

Sayısal Loto oyununun 1281. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 867 bin 760 lira tutarındaki ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 227 lira 25'er kuruş, 4 bilen 7 bin 142 kişi 79 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 125 bin 162 kişi de 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.



(Bitti)

Kaynak: AA