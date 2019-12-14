Sayısal Loto çekildi (2)

14.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:42

Sayısal Loto oyununun 1279. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 868 bin 109 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 885'er lira, 4 bilen 6 bin 365 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 121 bin 981 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA