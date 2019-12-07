Sayısal Loto çekildi (2)

07.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:46

Sayısal Loto oyununun 1277. çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 615 bin 350'şer liranın sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 143 kişi 5 bin 736'şar lira, 4 bilen 7 bin 572 kişi 81 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 138 bin 342 kişi ise 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Bağcılar ve İzmir'in Bornova ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

(Bitti)

Kaynak: AA