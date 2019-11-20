Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1272. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 536 bin 280 lira tutarındaki ikramiye devretti.

20.11.2019 22:08 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:08
Sayısal Loto çekildi (2)

oyununun 1272. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 536 bin 280 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 7 bin 256'şar lira, 4 bilen 5 bin 274 kişi 82'şer lira ve 3 bilen 97 bin 823 kişi ise 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA
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