Sayısal Loto çekildi (2)

02.11.2019 21:50

Sayısal Loto oyununun 1267'nci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 274 bin 196 lira 85 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 104 kişi 9 bin 10 lira 85 kuruş, 4 bilen 6 bin 371 kişi 110 lira 90 kuruş ve 3 bilen 133 bin 53 kişi ise 14 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

(Bitti)

Kaynak: AA