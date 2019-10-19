Sayısal Loto çekildi (2)

19.10.2019 21:38

Sayısal Loto oyununun 1263. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 19 bin 919 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 162 kişi 4 bin 989 lira, 4 bilen 7 bin 890 kişi 77 lira ve 3 bilen 136 bin 521 kişi ise 11 lira 80 'er kuruş ikramiye kazandı.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Gaziemir ilçesinden yatırıldığı belirtildi.



(Bitti)

Kaynak: AA