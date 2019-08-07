7 Ağustos Sayısal Loto çekilişinin sonucu açıklandı
Birçok kişi tarafından merakla beklenen Sayısal Loto'nun sonucu açıklandı. Sayısal Loto oyununun 1242. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 522 bin 49 lira devretti.
Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor.
6 MİLYON TL DEVRETTİ
Sayısal Loto oyununun 1242. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 522 bin 49 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 135 kişi 4 bin 436 lira, 4 bilen 5 bin 841 kişi 77 lira 65'şer kuruş ve 3 bilen 101 bin 564 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 2 milyon 245 bin 858 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 240 bin 269 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 693 bin 166 lira kamuya aktarılacak.
7 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 11, 16, 24, 33, 38 ve 49