7 Ağustos Sayısal Loto çekilişinin sonucu açıklandı

07.08.2019 22:20

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor.

6 MİLYON TL DEVRETTİ

Sayısal Loto oyununun 1242. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 522 bin 49 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 135 kişi 4 bin 436 lira, 4 bilen 5 bin 841 kişi 77 lira 65'şer kuruş ve 3 bilen 101 bin 564 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 2 milyon 245 bin 858 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 240 bin 269 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 693 bin 166 lira kamuya aktarılacak.

7 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 11, 16, 24, 33, 38 ve 49

Kaynak: AA