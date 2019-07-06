Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1233. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 3 milyon 121 bin 408 lira 70'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 200 kişi, 4 bin 152 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 982 kişi, 69 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 149 bin 879 kişi, 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in İslahiye ve İzmir'in Buca ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 9 milyon 356 bin 413 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 720 bin 734 lira 94 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 960 bin 987 lira 66 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

Kaynak: AA